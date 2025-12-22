Врач рассказала, какой вид жира приводит к тяжелым заболеваниям

Даже у человека, который выглядит худым, может быть избыточный внутренний жир, который является опасным для здоровья. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

По словам специалиста, висцеральный жир является самым опасным. Он обволакивает внутренние органы, а если его превышение составляет 10-15%, то это мешает их работе. В итоге у человека появляются одышка и усталость, а также возникают диабет и метаболический синдром.

Врач объяснила, что снизить процент висцерального жира поможет правильный баланс поступающих в организм энергетических ресурсов.

«Иначе говоря, сколько съели — столько потратили. Если вы будете есть больше, чем тратите, висцеральный жир никуда не денется. Прогресс начнется ровно в тот момент, когда вы создадите отрицательный баланс при постоянной физической нагрузке», — сказала она.

Также необходимо правильно питаться и вести активный образ жизни. Эндокринолог посоветовала заниматься спортом не менее 45 минут в день.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорил, что привести тело в порядок за новогодние праздники помогут план питания, занятия спортом и качественный сон. Эксперт также посоветовал не ругать себя за ошибки и срывы.

Ранее врач объяснила, почему зимой замедляется пищеварение.