В Раде объяснили идеологией изменение церковного календаря

Изменение в календаре церковных праздников на Украине носят идеологический характер. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире парламентского телеканала «Рада».

«Любой исторический календарь – это конкретная календарная карта государства. Любые календарные даты – это не просто о днях в календаре, это о том, с кем мы и кто против нас. Это важная идеологическая вещь», — отметил он.

Стефанчук отметил, что «сегодня уже никто не вспоминает» о том, что еще несколько лет назад Украина имела «абсолютно другой календарный план». Так, Рождество на Украине перенесли с 7 января на 25 декабря, Покров Пресвятой Богородицы – с 14 на 1 октября, а День святителя Николая – с 19 на 6 декабря.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский перенес Рождество на 25 декабря.

24 декабря 2025 года Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале рождественское видеопоздравление, в котором заявил, что все украинцы в этот день «желают смерти одному человеку», а также назвал россиян «безбожниками». Ирландский журналист Чей Боуз написал в X, что Зеленский «не христианин», и это «позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества».

