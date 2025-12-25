Путин призвал повысить экономическую активность в регионах

Условия для повышения экономической активности жителей необходимо создавать в регионах России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Государственного Совета, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«У каждого субъекта федерации свои особенности, но практически везде надо создавать условия для повышения экономической активности жителей», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что особое внимание здесь нужно уделить ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

Путин также отметил, что в ближайшие семь лет в российскую экономику необходимо привлечь 12,2 млн человек, при этом перераспределив структуру занятости.

Кроме того, Путин в ходе заседания заявил, что в следующие 10–15 лет произойдет колоссальный технологический прорыв.

По его мнению, в мире произойдет крупнейший технологический прорыв, подобных которому еще не было.

Российский лидер обратил внимание, что ИИ является гораздо более прорывной и всеохватывающей технологией даже по сравнению с освоением космоса. Как отметил Путин, искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни.

Ранее Путин рассказал о влиянии моделей ИИ на мировоззрение людей.