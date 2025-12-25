Трампа назвали «хромой уткой» по итогам 2025 года

К концу 2025 года президент США Дональд Трамп потерял свое влияние и стал гораздо менее значимым, превратившись в «хромую утку». Об этом пишут журналисты издания The Atlantic.

В материале указывается, что после возвращения в Белый дом команда Трампа издала более 140 указов, конгресс был под контролем, а значительная часть «федеральной бюрократии» была реформирована. Кроме того, президенту США удалось подчинить себе «влиятельные институты», говорится в тексте.

«Но с приближением конца 2025 года Трамп кажется гораздо менее значимым. Его партия потерпела поражение на последних выборах. Его рейтинги даже в тех вопросах, которые были его визитной карточкой – экономика, иммиграция – резко упали. Он, кажется, потерял связь с тем, что обеспечило ему победу на выборах, и вместо этого сосредоточился на мелких и самовосхваляющих проектах», — говорится в тексте.

По мнению авторов, каждый президент становится «хромой уткой» на втором сроке, однако Трамп стал ей слишком быстро. Он сосредоточился на стремлении получить Нобелевскую премию мира и выгодных деловых сделках, сделав уклон в первую очередь на внешнюю политику, пишут авторы.

До этого Дональд Трамп захотел, чтобы лицензии американских телеканалов, настроенных к нему «негативно», были аннулированы. По его словам, ведущих вечерних шоу на телеканалах CBS, ABC и NBC объединяет «отсутствие таланта, высокие зарплаты и крайне низкие рейтинги».

Ранее Трамп призвал «плохого Санту» не вторгаться в США.