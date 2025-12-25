На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка надела ведро на голову соседке из-за громкой музыки

В Курской области женщина ударила соседку ведром по голове из-за громкой музыки
Mr Chan Hao/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Курской области заплатит штраф за ссору с соседкой по общежитию, женщины поругались из-за громкой музыки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в общежитии. Причиной конфликта стала громкая музыка, которую одна из женщин слушала на общей кухне после поздно вечером. Соседка сделала ей замечание, на что «меломанка» отреагировала агрессивно, перевернув кухонный стол с посудой.

В ответ обвиняемая сначала ударила соседку рукой по лицу, а затем взяла стоявшее поблизости пластиковое ведро для мытья полов и надела его на голову оппонентке. В ходе разбирательства нападавшая признала свою вину и раскаялась, приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

До этого житель Амурской области поссорился с собутыльником и заколол его заточенной пилочкой для ногтей. Раненый смог дойти до дома, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Ранее пенсионер, напавший на соседей с огнеметом и гарпуном, получил срок.

