Названо место прощания с Алентовой

Худрук Писарев: церемония прощания с Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель учреждения заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

«Безусловно, церемония прощания пройдет в нашем театре. Дату мы определим позже», — сказал худрук.

Алентовой не стало 25 декабря. Знаменитости стало плохо на похоронах у коллеги, партнера по фильму «Зависть богов» Анатолия Лобоцкого. Актрису вынесли на носилках из Московского академического театра имени Владимира Маяковского и экстренно госпитализировали. Она умерла в больнице в возрасте 83 лет.

Telegram-канал Mash сообщил, что народная артистка в последние несколько месяцев страдала от обострения гипертонической болезни сердца. При этом Telegram-канал SHOT писал, что причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность.

Алентова (урожденная Быкова) родилась 21 февраля 1942 года в Котласе в семье актеров. Свой первый театральный сезон она отработала в Орске, а в 1961 году переехала в Москву, где поступила в школу-студию МХАТ и окончила ее в 1965 году. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где служила всю жизнь.

Ранее умер актер из сериала «Друзья».

