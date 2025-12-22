На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина нашла сумку Louis Vuitton, собирая мусор в богатом районе

Американка нашла сумку Louis Vuitton, собирая мусор в богатом районе
Shutterstock

Женщина из США нашла сумку Louis Vuitton, собирая мусор в обеспеченном районе, пишет NDTV.

Блогер Клаудия Вон демонстрируют свои находки во время «сборки мусора» в богатом районе. Как рассказала женщина, во время одного такого рейда она нашла выкинутую сумку Louis Vuitton, стоимостью $1500.

Ее первый «трофей», вспоминает американка, — сумочка, которую она внимательно осмотрела и обнаружила, что это вещь Кристиана Лубутена. Она также нашла еще одну сумку той же марки и повязку на голову.

Клаудия также нашла складной стул, который решила отдать нуждающемуся, детскую кроватку бренда Restoration Hardware, маленький стол, стоячий стол и даже кровать. Вон отметила, что никогда не ожидала обнаружить такие ценные вещи просто возле мусорных баков.

Видео вызвало активное обсуждение в соцсетях. Пользователи удивлялись, какие вещи люди готовы выбрасывать.

«Первой моей мыслью было, что сумочку украли и бросили», — пишут комментаторы.

Ранее картины XVII века нашли в мусорке в Германии.

