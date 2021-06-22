Картины XVII века нашли в мусорке в Германии

В мусорном контейнере на остановке, находящейся недалеко от немецкого города Оренбах, были найдены две картины XVII века. Об этом сообщает издание The Guardian.

Про столь необычную находку рассказал 64-летний местный житель. Теперь сотрудники полиции обратились к общественности.

Искусствоведы, которым были переданы полотна на оценку, пришли к выводу, что оба произведения, написанные маслом, — оригиналы. По предварительным данным, одна из работ с изображением портрета мальчика, могла быть ученика Рембрандта, голландского живописца Самуэля ван Хогстратена.

Второй артефакт, вероятно, принадлежит кисти венецианского художника Пьетро Беллотти. После выяснения ценности обнаруженных картин станет известна их дальнейшая судьба.

Ранее ученые назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты. В той ситуации, если получится обнаружить более важные находки, власти Польши готовы устроить дополнительные экспедиции для подъема старинных вещей на поверхность.