В Раде раскрыли, сколько молодых мужчин выехали с Украины с конца августа

Территорию Украины с конца августа покинули 121 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов».

«Когда нам говорят поляки, что через нашу границу проехали 121 тысяча молодых людей, которые могут работать и поддержать нас, то у меня как у государственного деятеля есть вопрос — а на кого мы тогда рассчитываем, если мы весь цвет нации выпускаем?» — сказал депутат.

Костенко добавил, что разрешение выезжать из республики молодым гражданам является преступлением. По его словам, вместо этого правительство Украины должно было организовать «правильную, качественную мобилизацию» и военную подготовку.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее минмолодежи Украины сообщило о массовом выезде молодежи за границу.