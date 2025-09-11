В Москве участников ОПГ осудили за кражу 50 млн рублей через онлайн-банкинг

Суд приговорил участников ОПГ к срокам до 14 лет колонии за кражу 50 млн рублей

Участников организованного преступного сообщества (ОПГ), похитивших 50 млн рублей со счетов россиян через онлайн-банкинг, приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России.

В публикации говорится, что в состав преступной группировки входили сотрудники федеральных операторов сотовой связи, финансово-кредитных учреждений и иные лица. Преступная деятельность ОПГ осуществлялась на территории Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.

Бутырский суд Москвы приговорил фигурантов дела к срокам лишения свободы от 6 до 14 лет и штрафам в размере от 250 до 400 тыс. рублей.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники получили доступ к базам данных сотовых операторов, банковским учреждениям и государственным органам. За короткие сроки данные инструменты помогали преступникам получить актуальную информацию о смерти абонентов и производить перевыпуск сим-карт, а затем получать доступ к банковским приложениям и выводить средства. Таким образом, со счетов россиян было украдено свыше 50 млн рублей.

До этого стало известно, что в первом квартале этого года сотрудники российских банков предотвратили 43,8 млн попыток похищений средств россиян мошенниками, таким образом было спасено 4,6 трлн рублей.

Ранее россиянам рассказали о подозрительных операциях для блокировки карт.