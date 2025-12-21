Власти США зацензурили сотни страниц в материалах по делу Эпштейна

Около 550 страниц из опубликованных американскими властями материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна оказались полностью скрыты черной заливкой. На это обратил внимание телеканал CBS.

По данным журналистов, в одном из трех опубликованных массивов документов все 255 страниц были целиком закрашены. Кроме того, полностью зацензурирован оказался и отдельный файл объемом 119 страниц, помеченный как материалы большого жюри Нью-Йорка.

Еще как минимум 180 страниц, как уточняет CBS, содержатся в документах, которые были отредактированы лишь частично, но значительная часть информации в них также скрыта.

СМИ также ообщали, что не менее 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста США, где размещались материалы по делу Джеффри Эпштейна.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее минюст США в рамках дела Эпштейна показал фото экс-президента США в джакузи.