Следствие сообщило о новых пострадавших в аварии на «трассе смерти» под Омском

СУ СК: число пострадавших в ДТП под Омском выросло до восьми
true
true
true
close
Омская полиция

Число пострадавших в аварии на трассе Омской области выросло до восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Омской области Ларисы Болдиновой, по состоянию на 14.20 (11.20 мск), в числе пострадавших двое детей.

«Один пострадавший доставлен в больницу скорой помощи №1, пять пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируют в Омск, двоим пострадавшим скорая медицинская помощь оказывается на месте ДТП», — проинформировала Болдинова.

Как сообщалось ранее, авария с участием грузовика и пассажирского автобуса произошла 20 декабря на участке трассы Тюмень--Омск. Губернатор региона Виталий Хоценко рассказал, что в аварии пострадали дети.

В Главном управлении МЧС по Омской области в свою очередь уточнили, что авария произошла на 548-м км дороги Р-402 с участием шести транспортных средств.

Позднее в ГУ МВД по Омской области сообщили, что причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу. Водитель автобуса скончался от полученных травм в карете скорой медицинской помощи, пять пассажиров погибли на месте происшествия до приезда скорой, еще пятерых пассажиров ПАЗа госпитализировали.

Ранее в Иркутской области произошла авария с микроавтобусом и автобетоносмесителем.

