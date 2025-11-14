Петербуржец избил свою жену в подъезде дома

В Петербурге 36-летнего мужчину задержали за избиение супруги-ровесницы. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 13 ноября в жилом доме на проспекте Стачек. В ходе ссоры между супругами мужчина стал избивать свою жену в подъезде — агрессор бил женщину по голове. Во время нападения пострадавшей удалось вырваться и открыть окно, после чего она стала звать на помощь.

Крики женщины услышали патрульные. Росгвардейцы незамедлительно направились на место происшествия и задержали нападавшего.

В результате пострадавшей потребовалась помощь врачей, она обратилась в травмпункт. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину полицейским.

Ранее россиянин забил жену в ходе совместного застолья со спиртным.