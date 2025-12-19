На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал о характерных чертах «лица курильщика»

Врач Шуров: курение напрямую влияет на состояние кожи
Shutterstock

Курение напрямую влияет на состояние кожи. Об этом напомнил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалист отметил, что вещества, содержащиеся в табачном дыме, повреждают молекулы эластина и коллагена, а также препятствуют поступлению кислорода в ткани.

«Основные проявления «лица курильщика» — это не по возрасту глубокие морщины, особенное выраженные вокруг глаз и губ, серый или желтовато-тусклый оттенок цвета лица, потеря естественного блеска, снижения тургора и эластичности кожи и повышенная сухость», — сказал Холдин.

Дополнительными симптомами является отечность лица, появление сосудистых звездочек и пигментных пятен, добавил он.

Недавно ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса установили, что простое сокращение числа выкуриваемых сигарет почти не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — значительную пользу оказывает только полный отказ от курения.

Результаты исследования показали: даже несколько сигарет в день связаны с заметным повышением риска возникновения проблем с сердцем и сосудами.

Ранее онколог назвал привычку, которая в пять раз повышает риск развития рака.

