На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развеян популярный миф о курении

PLOS: частичный отказ от сигарет почти не снижает риск болезней сердца
true
true
true
close
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса установили, что простое сокращение числа выкуриваемых сигарет почти не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний — значительную пользу оказывает только полный отказ от курения. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Работа объединила данные 22 долгосрочных когортных исследований с участием 323 826 взрослых, за которыми наблюдали почти 20 лет. За это время было зарегистрировано более 125 тысяч смертей и 54 тысяч случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи проанализировали стаж курения добровольцев, количество сигарет в день и время, прошедшее после отказа от курения, используя модели пропорциональных рисков Кокса.

Средний возраст участников составлял около 60 лет; большинство были женщинами. На момент включения в исследование 14% курили, 49% — отказались от этой привычки, а 36% никогда не употребляли табачную продукцию.

Анализ учитывал демографические показатели, индекс массы тела, диабет, ИБС и употребление алкоголя.
Результаты показали: даже несколько сигарет в день связаны с заметным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Степень опасности для нынешних и бывших курильщиков определяется тремя факторами: длительностью стажа, количеством сигарет в день и временем, прошедшим после отказа. Однако только полный отказ от сигарет существенно снижает вероятность развития болезней сердца и сосудов», – рассказал доктор медицинских наук Майкл Блаха, директор по клиническим исследованиям Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имени Чиккароне и ведущий автор исследования.

Ранее ученые подтвердили, что «пивной живот» особенно опасен для мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами