Депутат Госдумы назвал телефонных мошенников отраслью украинской экономики

Телефонное мошенничество превратилось в целую отрасль украинской экономики, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя заявления президента России Владимира Путина в рамках программы «Итоги года».

«Очень много людей в России пострадало от телефонных мошенников, которые пользуются доверчивостью и отзывчивостью своих жертв», — сказал он.

Матвейчев отметил, что цифровая гигиена граждан способна помочь в борьбе с мошенниками.

«Мы можем ограничивать звонки, вводить другие ограничения, но цифровая гигиена граждан способна эффективно помочь», — добавил он.

Также Матвейчев рассказал, из чего состоит цифровая гигиена.

«Во-первых, это понимание того, что интернет является полем обмана, где нужно действовать с особой осторожностью. Владимир Путин совершенно правильно посоветовал гражданам прекращать телефонный разговор, когда диалог заходит о деньгах или имуществе», — сказал депутат.

Кроме того, Матвейчев назвал дипфейки серьезной угрозой.

«Дипфейки способны делать так, что вам будут звонить голосами ваших родных или знакомых. Вам покажется, что вы говорите со знакомым вам человеком. Нужны перепроверки. Можно говорить условные пароли или коды, которые будут знать только ваши близкие. Такую информацию мошенник знать не может. Когда вы убедитесь, что с вами действительно разговаривает не сгенерированный нейросетями персонаж, только тогда можно верить», — заявил он.

Также Матвейчев подчеркнул, что нужно быть осторожным в интернете и помнить, что «в любом медиапространстве может быть обман».

Ранее в рамках «Итогов года» Владимир Путин посоветовал россиянам сразу класть трубку, если кто-то неизвестный начинает говорить о деньгах.

