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Женщина подала в суд на руководителей, которые пьяными бросили ее в бассейн на корпоративе

Британка требует $340 тыс. с начальников, бросивших ее в бассейн на корпоративе
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка подала в суд на руководителей, которые пьяными бросили ее в бассейн на корпоративном отдыхе, и требует от них $340 тысяч в в качестве компенсации, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в отеле Paradis Hotel & Discovery. Хлоя Хьюитт, занимавшая на тот момент должность менеджера по организации мероприятий, утверждает, что дважды была насильно брошена в бассейн пьяными руководителями компании. В результате она повредила ногу, ударившись о дно бассейна. Британка перенесла две операции и проходит длительное лечение из-за повреждения нерва, вызывающего постоянные болевые ощущения, ограничение подвижности и потерю чувствительности.

Хлоя также обвиняет организаторов мероприятия в недостаточной подготовке и обеспечении безопасности. Среди претензий – использование хрупкой посуды вместо пластиковой, доступ к неограниченному количеству алкоголя, а также отсутствие мер контроля и охраны на территории. По ее мнению, компания не предприняла достаточных действий для предотвращения возможных происшествий.

Представители фирмы опровергают свою ответственность за произошедшее. Они указывают, что инцидент произошел уже после окончания официальной части мероприятия, когда Хлоя больше не являлась сотрудником компании, а отдыхающей. Компания также заявила, что приложила усилия для обеспечения порядка и полагалась на безопасность, предоставляемую пятизвездочным отелем.

Ранее в Китае уволили менеджера, поцеловавшего коллегу на работе.

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