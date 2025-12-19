На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рыбные рынки Москвы запустят постоянную акцию для гостей

На рыбных рынках «Москва – на волне» появятся акции по понедельникам и вторникам
true
true
true
close
Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбные рынки «Москва – на волне» запустят постоянную акцию, в рамках которой по понедельникам и вторникам гости смогут купить определенные категории товаров по специальным ценам, сообщается на сайте mos.ru.

Акция начнется 22 и 23 декабря. В рамках акции посетители смогут купить разные виды котлет со скидкой, которая суммируется с пенсионной и скидкой для участников СВО.

Организаторы отметили, что акция нацелена на то, чтобы «превратить каждый визит в небольшое кулинарное открытие». Еженедельно категория товаров со скидкой будет меняться.

Напомним, рыбные рынки «Москва — на волне» есть в районах Косино-Ухтомский и Митино. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, за два года работы их посетили 3 млн человек, которые приобрели свыше 2 тыс. тонн продукции.

