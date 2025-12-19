В столице с 14 по 23 января 2026 года в рамках проекта «Зима в Москве» пройдет рождественский фестиваль духовной музыки, сообщается на сайте mos.ru.

Всего в рамках фестиваля пройдет шесть выступлений с участием Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и других коллективов.

Посетители фестиваля на разных площадках смогут услышать народные и авторские песни, а также сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта и другие произведения.

Фестиваль завершится 23 января концертом с участием Владимира Спивакова, академического большого хора «Мастера хорового пения», Национального филармонического оркестра и звезд мировой оперной сцены. Для посетителей прозвучит знаменитая композиция Вольфганга Амадея Моцарта «Реквием».