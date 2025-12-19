На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столице проведут спортивный фестиваль в рамках проекта «Зима в Москве»

В Москве пройдет фестиваль «Московские традиции»
Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В столице с 13 декабря по 28 февраля в рамках проекта «Зима в Москве» по субботам будет проходить фестиваль «Московские традиции», сообщается на сайте mos.ru.

В рамках фестиваля москвичи и гости столицы смогут попробовать себя в хоккее в валенках. Всем участникам выдадут экипировку, а победители получат брендированные призы.

На площадках фестиваля также откроют спортивные зоны, где можно будет поиграть в аэрохоккей, керлинг, хоккейный тир и другие игры.

Кроме того, будут работать зоны фудкорта.

Фестиваль пройдет на катках в «Парке Горького», на территории музея-заповедника «Коломенское», на стадионах «РЖД Арена» и «Авангард», а также на территории конноспортивного комплекса «Битца».

