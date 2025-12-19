Путин поприветствовал журналиста из Казани на татарском языке

Путин по-татарски поздоровался с журналистом из Казани

Президент России Владимир Путин по-татарски поздоровался с жителем Казани в ходе прямой линии.

«А вот Казань — давайте. Что вы там, про ислам хотели что-то спросить?» — спросил глава государства.

Начиная диалог с журналистом из Казани, Путин поздоровался с ним по-татарски.

«Исәнмесез! («Здравствуй!» - в переводе с татарского - ред.)», - поприветствовал он собеседника.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

