ДоброFON помог дому-интернату для престарелых в Ржеве

Ржевский дом-интернат получил новое медицинское оборудование на 1,8 млн рублей
true
true
true
close
ДоброFON

Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил новую медицинскую мебель и оборудование на общую сумму 1,8 млн рублей в рамках проекта «Города Героев» благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта в доме-интернате появился электрокардиограф, электрические многофункциональные кровати, прикроватные передвижные столики, медицинские кровати и дезинфекционная камера.

Как отметила директор учреждения Елена Жукова, новое оборудование позволит создать комфортные условия для проживающих и своевременно оказывать необходимую помощь.

«Мы благодарим за предоставленную помощь благотворительный фонд «Память поколений» и компанию FONBET. Именно благодаря им наш дом-интернат был включен в программу проекта «Города Героев» и получил помощь в виде необходимого нам медицинского оборудования», — сказала она.

Также в Ржеве установили световую инсталляцию «Ржев Город Побед» стоимостью 2,1 млн рублей.

«Это особенный подарок Ржеву от благотворительной организации, реализованный исключительно за счет внебюджетных средств. Для нас это не просто красивая конструкция – это символ, в котором воплощена вся сила духа нашего города и его жителей» – комментирует глава Ржевского муниципального округа, Роман Крылов.

По словам управляющего акционера компании FONBET Валентина Голованова, Ржев в большом объеме испытал на себе все ужасы Великой Отечественной войны.

«Уверены, что новое медицинское оборудование поспособствует улучшению условий жизни и реабилитации постояльцев интерната, а благодаря световой инсталляции ржевитяне будут хранить память о той страшной войне и гордиться историческим наследием своего города», — сказал он.

Напомним, в рамках проекта «Города Героев» новое реабилитационное оборудование уже работает в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани, Зеленодольске, Великих Луках и Старом Осколе. Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

