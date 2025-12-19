На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зумеры стали отказываться от брендов в пользу качества и комфорта

Аудитория комплекса «Садовод» помолодела в 2025 года
Аудитория комплекса «Садовод» стала моложе в 2025 году, сообщается на сайте retail.ru.

Как отмечается на сайте, зумеры предпочитают качество и комфорт, а не брендовые логотипы.

«Мы активно поддерживаем блогеров, освещающих жизнь комплекса, развиваем локальных инфлюенсеров, информируем в социальных сетях об изменениях в инфраструктуре, анонсируем предстоящие мероприятия, публикуем контакты арендаторов», — рассказала сотрудница отдела развития ТК «Садовод» Алена Пупышева.

Она добавила, что в 2025 году «Садовод» протестировал формат единого пространства для школьных закупок. На одной площадке были собраны ведущие поставщики, которые работают с «Садоводом».

Также Пупышева отметила, что к «Садоводу» активно присоединяются предприниматели из новых регионов России (ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

«На сегодняшний день в комплексе представлены компании из 25 регионов России и товары из 15 стран. География отправлений через сервисы доставки охватывает практически всю Россию, в том числе Дальний Восток, и соседние государства», — рассказала она.

По ее словам, в 2026 году «Садовод» будет активно интегрировать существующие бизнес-процессы и займется созданием замкнутого цикла для производителей и ритейлеров.

