На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал вещи, которые необходимо брать с собой в зимнее автопутешествие

Эксперт Шапарин: зимой в машине нужно иметь теплые вещи и питьевую воду
true
true
true
close
FTiare/Shutterstock/FOTODOM

Перед зимним автопутешествием важно не только заранее забронировать жилье, столики в ресторанах и экскурсии, но и собрать все необходимые вещи в саму дорогу. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Специалист предупредил, что столкнуться со снежным бураном и застрять на середине пути можно даже к югу от Москвы. Поэтому в автомобиле необходимо иметь теплые вещи, питьевую воду, сухой паек и назамерзайку.

Помимо этого, на случай внеплановых изменений в маршруте и отсутствия мобильной связи важно иметь офлайн-карты.

Эксперт добавил, что также следует позаботиться о запасных вариантах жилья. По его словам, даже подтвержденная бронь не гарантирует наличие места в отеле.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин до этого говорил, что россиянам, которые собираются на зимний отдых в жарких странах, важно соблюдать ряд рекомендаций, в том числе обязательно оформлять расширенную медицинскую страховку с максимальным покрытием. По его словам, это особенно важно для любителей активных развлечений, например дайвинга или снорклинга.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к зимним путешествиям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами