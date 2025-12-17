Турэксперт объяснил, как обезопасить себя на зимнем отдыхе в жарких странах

Россиянам, которые собираются на зимний отдых в жарких странах, важно соблюдать ряд рекомендаций, в том числе обязательно оформлять расширенную медицинскую страховку с максимальным покрытием. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, это поможет обезопасить себя. Эксперт подчеркнул, что это особенно важно для любителей активных развлечений, например дайвинга или снорклинга.

«Организованные туристы, как правило, уже включены в страховой полис, но самостоятельные путешественники часто им пренебрегают, хотя это незначительные расходы по сравнению с рисками. Страховка необходима на случай обострения хронических заболеваний, аллергических реакций, солнечных ожогов, а также типичных для поездок проблем», — отметил Горин.

Он также посоветовал брать с собой в путешествие базовую аптечку с необходимыми препаратами.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования до этого показало, что россияне ценят зимние развлечения прежде всего за возможность провести время с семьей. Согласно данным опроса, каждый второй участник сообщил, что предпочитает заниматься зимними активностями вместе с близкими.

Ранее россиянам назвали лучшие пляжные направления для отдыха зимой.