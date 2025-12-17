На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турэксперт объяснил, как обезопасить себя на зимнем отдыхе в жарких странах

Турэксперт Горин: страховка нужна на зимнем отдыхе в жарких странах
true
true
true
close
Rido/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам, которые собираются на зимний отдых в жарких странах, важно соблюдать ряд рекомендаций, в том числе обязательно оформлять расширенную медицинскую страховку с максимальным покрытием. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, это поможет обезопасить себя. Эксперт подчеркнул, что это особенно важно для любителей активных развлечений, например дайвинга или снорклинга.

«Организованные туристы, как правило, уже включены в страховой полис, но самостоятельные путешественники часто им пренебрегают, хотя это незначительные расходы по сравнению с рисками. Страховка необходима на случай обострения хронических заболеваний, аллергических реакций, солнечных ожогов, а также типичных для поездок проблем», — отметил Горин.

Он также посоветовал брать с собой в путешествие базовую аптечку с необходимыми препаратами.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования до этого показало, что россияне ценят зимние развлечения прежде всего за возможность провести время с семьей. Согласно данным опроса, каждый второй участник сообщил, что предпочитает заниматься зимними активностями вместе с близкими.

Ранее россиянам назвали лучшие пляжные направления для отдыха зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами