Девушка попала под лавину на горнолыжном курорте в Хакасии

Снежная лавина накрыла лыжницу с головой на курорте в Хакасии
Девушка попала под лавину на склоне в Хакасии. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в районе поселка Приисковый. Снежная масса сошла с верхней части слона, когда спортсменка обкатывала трассу. На глазах у очевидцев девушку накрыло с головой.

Другие лыжники бросились на помощь, откопали пострадавшую лопатами и вытащили из-под снежной толщи. Спасенная девушка лишь сказала, что с ней все хорошо, хотя было страшно.

8 ноября лавина снесла двух мужчин на буровой установке на Камчатке. Одного из работников спасти не удалось. Выживший геолог находится в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали общее переохлаждение. На вертолете пострадавшего эвакуировали в краевую столицу.

Ранее лавина забрала жизни трех хорватских альпинистов в Словении.

