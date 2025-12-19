«Лоханулась»: пенсионерка обвинила покупателя и риэлтора, продав жилье по «схеме Долиной»

В Челябинске женщина продала квартиру по «схеме Долиной» и обвинила риэлтора

Жительница Челябинска стала фигуранткой дела после продажи квартиры по «схеме Долиной». Об этом сообщает kp.ru.

Как рассказала риэлтор, курировавший сделку, пенсионерка по имени Галина сама вышла на нее, объяснив выбор тем, что с ее помощью квартиру продавала подруга.

Сначала женщина решила продать жилье за 2,3 млн рублей, что немного ниже рынка. Спустя пару дней она снизила цену до двух миллионов, покупатель нашелся.

«Деньги от продажи были заложены в ячейке. В договоре мы прописали, что она будет выписываться, как только купит себе жилье, дали две недели», – рассказала риэлтор.

Почти сразу Галина сняла деньги и перевела мошенникам. Позже она стала обвинять риэлтора и новых владельцев, которые якобы купили квартиру и сами выманили у нее полученные деньги. Позже выяснилось, что номер риэлтора пенсионерке дали мошенники. Затем россиянка призналась во всем новым владельцам и стала их выгонять.

«Ну че, лоханулась я, не получилось, отправила ваши деньги мошенникам», – цитирует женщину новый владелец.

После этого пенсионерка и покупатели ввязались в судебные тяжбы, которые продолжаются уже три года.

