Врач назвала продукты, которые помогут в борьбе с простудой

Врач Чернышова: мед и молоко с маслом помогут в борьбе с простудой

Мед, травяные отвары и теплое молоко с маслом при правильном использовании могут помочь облегчить течение простуды и ускорить выздоровление. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, мед является источником биологически активных веществ, которые способны обеззараживать слизистые оболочки и повышать местный иммунитет. Однако врач предупредила, что при сухом кашле и болях в горле продукт может вызывать раздражение и усиливать першение.

Отвары шалфея, ромашки или календулы можно использовать для полоскания горла, чтобы уменьшить воспаление и ускорить восстановление слизистых. Теплое молоко с ложкой сливочного масла смягчит горло и облегчит кашель.

«Самое главное при лечении простуды — это обильное питье. Необходимо употреблять теплую жидкость: отвары трав, настои с малиной, лимоном или имбирем. Такие напитки помогают быстрее вывести токсины, снизить воспаление и поддержать защитные силы организма», — заключила Чернышова.

Семейный врач Нил Пател (Больница Святого Варфоломея, Великобритания) и диетолог Дана Хендерсон до этого рассказали, что употребление кофеина, сахара, насыщенных жиров и алкоголя при простуде может усугубить плохое самочувствие. По словам Хендерсон, при ОРВИ и гриппе важно полностью исключить напитки с кофеином: этот природный стимулятор может нарушать сон.

