Врач ответила, чем грозит попытка вылечить простуду алкоголем

Врач Чернышова: простуду нельзя лечить алкоголем
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Попытка вылечить простуду алкоголем может ухудшить состояние пациента и спровоцировать обезвоживание и ослабление иммунитета. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, к единственной пользе таких напитков можно отнести их антисептические свойства при наружном применении.

«Многие считают, что алкоголь способен согреть, но это опасное заблуждение. На холоде организм сужает сосуды, чтобы сохранить тепло, а алкоголь, наоборот, расширяет их, ускоряя потерю тепла. Это может привести к переохлаждению и даже стать угрозой жизни», — предупредила Чернышова.

Врач уточнила, что в научных исследованиях неоднократно проверяли эффективность алкоголя в борьбе с простудой, однако, ни одно из них не выявило положительного эффекта.

Семейный врач Нил Пател (Больница Святого Варфоломея, Великобритания) и диетолог Дана Хендерсон до этого рассказали, что употребление кофеина, сахара, насыщенных жиров и алкоголя при простуде может усугубить плохое самочувствие. По словам Хендерсон, при ОРВИ и гриппе важно полностью исключить напитки с кофеином: этот природный стимулятор может нарушать сон. Именно качественный ночной отдых помогает синхронизировать и оптимизировать функционирование иммунных клеток, а также их реакций на инфекции и воспаление.

Ранее стоматолог объяснила, почему после простуды необходимо менять зубную щетку.

