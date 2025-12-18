ВСУ ударили по поселку в Брянской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района, в результате чего были ранены три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, ранения оказались легкими. Мужчинам была оказана медпомощь. Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Также ударами беспилотников были повреждены два легковых автомобиля.

Минувшей ночью в России были перехвачены и уничтожены 47 дронов. В Минобороны уточнили, что больше всего БПЛА было обезврежено над территорией Брянской области — 31. Пять беспилотников сбито над акваторией Черного моря, по четыре — над Крымом и Белгородской областью. Еще три БПЛА унитожены в Ростовской области.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что эффективность российских систем ПВО при отражении украинских атак составляет в среднем 97%. По словам главы Минобороны, в начале 2025 года противник для атак на российские регионы в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц. Начиная с мая их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

Ранее украинские дроны атаковали Ростов, Батайск и Таганрог.