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Врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по глазам

Врач Казанцев: желтый цвет глаз — классический признак проблем с печенью
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aastock/Shutterstock/FOTODOM

Глаза — удивительный и сложный орган, выполняющий не только функцию зрения, но и являющийся своеобразным индикатором общего состояния здоровья. Опытный офтальмолог может распознать в тончайших изменениях глазного дна, склеры или век сигналы о проблемах, порой кажущихся совершенно не связанными с органами зрения. Это помогает своевременно начать лечение, рассказал «Газете.Ru» Антон Казанцев — врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

«Например, покраснение глаз, часто списываемое на усталость или аллергию, может свидетельствовать о гораздо более серьезных проблемах. Регулярное и необъяснимое покраснение, особенно в сочетании с головными болями, головокружением или «мушками» перед глазами, может быть признаком повышенного кровяного давления (гипертонии). Хроническое повышение давления приводит к разрыву мелких сосудов в глазах, вызывая характерное покраснение. Не менее опасен и сахарный диабет, который также может проявляться покраснением глаз из-за повреждения сосудов сетчатки (диабетическая ретинопатия). Наконец, внезапное и резкое покраснение глаза, сопровождающееся сильной болью и ухудшением зрения, может быть симптомом глаукомы, требующей немедленной медицинской помощи», — объяснил он.

Сухость глаз — бич современного человека, проводящего долгие часы перед экраном монитора, не всегда является следствием переутомления. В некоторых случаях она может быть симптомом аутоиммунных заболеваний, таких как синдром Шегрена или ревматоидный артрит, поражающих слюнные и слезные железы. Проблемы с щитовидной железой, как гипотиреоз, так и гипертиреоз, также могут вызывать изменение структуры и функции слезных желез, приводя к мучительному ощущению сухости в глазах.

«Желтый оттенок склер (белков глаз) – классический признак проблем с печенью, таких как гепатит или цирроз. При этих заболеваниях повышается уровень билирубина в крови, что и придает склере характерный желтоватый оттенок. Следует помнить, что желтушность склер обычно сопровождается и изменением цвета кожи», — сказал врач.

Изменения в положении глазных яблок также могут быть информативными. Выпученные глаза (экзофтальм), особенно если это происходит внезапно, могут указывать на патологию щитовидной железы, а именно на болезнь Грейвса — аутоиммунное заболевание, характеризующееся чрезмерной выработкой гормонов щитовидной железы. Болезнь Грейвса часто сопровождается и другими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, потливость и тревожность.

«Двоение в глазах (диплопия) может сигнализировать о различных проблемах, начиная от простого переутомления и заканчивая серьезными неврологическими заболеваниями, такими как инсульт или рассеянный склероз. Причиной двоения могут быть нарушения в работе глазодвигательных мышц или повреждение нервов, контролирующих их работу», — сказал эксперт.

Внезапная потеря зрения, даже кратковременная, всегда является поводом для немедленной консультации с врачом. Это может быть признаком инсульта, окклюзии артерии сетчатки (закупорки сосуда, питающего сетчатку) или отслойки сетчатки — состояний, требующих экстренной медицинской помощи для сохранения зрения, резюмировал врач.

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