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87-летняя учительница изнасиловала пять школьников

В Канаде 87-летнюю учительницу обвинили в изнасиловании пяти школьников
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Depositphotos

Суд признал виновной учительницу из Канады, которая совращала учеников. Об этом сообщает Burlington Today.

В период с 1960-х по 1990-е 87-летняя Барбара Бакстер работала учительницей. В июне 2022 года один из пострадавших заявил на педагога в полицию.

По словам мужчины, во время учебы в восьмом классе он подвергался насилию со стороны Бакстер. При этом школьник жаловался администрации школы, но там его отстранили на неделю.

Действия учительницы, по словам юриста, привели к разрушительным последствиям: он бросил школу в девятом классе, страдал от депрессии, посттравматического стрессового расстройства, проблем в отношениях и другого.

В 2023 году педагогу предъявили обвинения в преступлениях сексуального характера. Изначально речь шла о двух пострадавших, но позже появились еще три ученика, которых женщина насиловала.

На данный момент женщина находится под арестом. Перед судом она предстанет 10 февраля.

Ранее учительницу заподозрили в сексуализированном насилии над 10 школьниками.

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