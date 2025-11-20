На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер попытался наказать мошенников и лишился 30 тысяч рублей

В Саратове пенсионер в попытке наказать мошенников потерял 30 тысяч рублей
true
true
true
close
lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

В отдел полиции обратился 86-летний житель Кировского района Саратова после того, как дважды был обманут телефонными мошенниками. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Пенсионер рассказал правоохранителям, что 11 ноября ему позвонил неизвестный номер, якобы представитель отдела городской администрации. Он сообщил, что для пенсионеров действует программа выплаты так называемой 13-й пенсии. Чтобы оформить выплату, требовалось продиктовать паспортные данные и номер банковской карты. После разговора с незнакомцем мужчина заподозрил неладное и решил проверить информацию. Для этого он пришел в организацию по указанному адресу и выяснил, что такой социальной поддержки не существует.

На следующий день он услышал рекламу о юридической помощи для жертв мошенников. Саратовец позвонил на горячую линию и узнал, что ему могут помочь, но только после полной оплаты услуг. Пенсионер перевел на указанный счет 30 тысяч рублей. После нескольких дней ожидания звонка от «юристов» он понял, что все же стал жертвой мошенников.

Как отмечается в сообщении МВД, по обращению пенсионером следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее фальшивый «масонский орден» выманил у петербуржца 666 666 руб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами