В Кузбассе подростки записали на камеру издевательства над бездомным

Подростки толпой избивали бездомного и снимали это на камеру в Кузбассе

Подростки из Кемеровской области избили бездомного и сняли это на камеру. Видео издевательств были опубликованы в местных пабликах.

Инцидент произошел в Междуреченске. Пятеро подростов в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых были девочки, заметили на улице беспомощного мужчину и напали на него. Личность потерпевшего пока не установлена. В полицию он не обращался.

В группе «Инцидент Кузбасс» во ВКонтакте сообщается, что полицейские уже нашли остальных участников инцидента и опросили их.

Несовершеннолетние, трое из которых уже стоят на учебе в ПДН, заявили, что пострадавший сам приблизился к ним и попытался завести разговор. Один из подростков отреагировал агрессивно — ударил жертву два раза, а когда мужчина упал, стал его пинать.

На родителей хулиганов составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также к ответственности за мелкое хулиганство привлекли старшего из подростков. Остальные будут поставлены на учет.

Ранее в Мурманской области 13-летнему школьнику связали ноги и выкинули его из окна.