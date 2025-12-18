Москвичей пригласили на ледовые шоу в рамках проекта «Зима в Москве»

Заммэра Сергунина: в Москве до конца зимы пройдет более 170 ледовых шоу

В рамках проекта «Зима в Москве» в столице до конца зимы пройдет более 170 ледовых представлений, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«В программе — спектакли «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Лебединое озеро» и другие. Их можно будет посмотреть на ВДНХ и площадках «Московских сезонов» в разных районах», — сказала она.

Этой зимой москвичи смогут увидеть шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева, среди которых «Лебединое озеро», «Маша и медведь», Двенадцать месяцев» и другие.

Также спектакль «Щелкунчик» представят 20 декабря на Сухонской улице, 27 декабря – на улице Перерва, 30 декабря – на Алма-Атинской, 31 декабря и 1 января – на площади Революции.

«Для нас стало доброй традицией радовать зрителей красочными постановками на льду», — отметил Чернышев.

Кроме того, команда Евгения Плющенко покажет балет на льду «Лебединое озеро». Роли в нем исполнят олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Юлия Липницкая и чемпионка Европы Алена Косторная.