Врач предупредила россиян об опасности имитационной красный икры

В силу повышения стоимости на красную икру на предстоящий Новый год многие россияне приобретают имитационный продукт. В этом в небольшом количестве такая икра серьезной опасности не представляет, однако нельзя перебарщивать – иначе она может спровоцировать аутоиммунные реакции в организме, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Обычная икра – это полезный для здоровья продукт, богатый омега-полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами А, Е и другими микроэлементами. За счет этого она укрепляет иммунитет, профилактирует тромбообразование. Искусственная икра такими качествами не обладает, отметила врач. В случае ее употребления достаточно, чтобы она не привела к негативным последствиям, пояснила Королёва.

Сама по себе технология изготовления имитированной икры точно не раскрывается, что находится внутри такого продукта, покупатель не знает, отметила диетолог.

«Быть может, эта икра сейчас вообще на принтере печатается. На нашем рынке уже есть такие продукты, и они становятся востребованными, — добавила она. — Всегда возникают сомнения, насколько организм человека готов к такой пище, не вызовет ли она аутоиммунной реакции».

К таким реакциям продукт может привести за счет того, что чужеродный белок организм человека воспринимает плохо, именно его накопление чревато аутоиммунной реакцией, пояснила врач. Она посоветовала в меру употреблять в пищу такую икру, подчеркнув, что в небольшом количестве этот продукт может подарить новогоднее настроение и не принесет вреда.

До этого врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что, несмотря на полезные качества, икра является особенно соленым продуктом, поэтому ее не рекомендуется есть пациентам с гипертонией. Тем, у кого нет проблем со здоровьем, врач порекомендовала употреблять от 40 до 50 граммов или две-три столовые ложки икры в день.

Ранее стало известно, на сколько подорожал бутерброд с красной икрой и салат «Оливье».