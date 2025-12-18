На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Коми отчим изнасиловал дочь возлюбленной и пошел под суд

В Коми мужчину осудили за надругательство над дочерью сожительницы
true
true
true
close
Pixabay

Суд вынес приговор жителю Коми, который насиловал дочь своей сожительницы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Как полагают следователи, мужчина съехался с женщиной, у которой есть несовершеннолетняя дочь. В какой-то момент сожитель стал приставать к ребенку. Возраст девочки и другие подробности не уточняются.

Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Пока что приговор в силу не вступил.

До этого в Петербурге осудили мужчин, которые изнасиловали девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Несовершеннолетние подвергались насилию в сауне, на одной из них фигуранты надругались вдвоем.

Во время следственных мероприятий также выяснилось, что мужчины передали запрещенное вещество двум несовершеннолетним около метро.

Одного из петербуржцев приговорили к 13 годам лишения свободы, второй получил 12,5.

Ранее молодые люди вчетвером шесть часов насиловали девушку в ее автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами