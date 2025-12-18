В Коми отчим изнасиловал дочь возлюбленной и пошел под суд

Суд вынес приговор жителю Коми, который насиловал дочь своей сожительницы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.
Как полагают следователи, мужчина съехался с женщиной, у которой есть несовершеннолетняя дочь. В какой-то момент сожитель стал приставать к ребенку. Возраст девочки и другие подробности не уточняются.
Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Пока что приговор в силу не вступил.
До этого в Петербурге осудили мужчин, которые изнасиловали девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Несовершеннолетние подвергались насилию в сауне, на одной из них фигуранты надругались вдвоем.
Во время следственных мероприятий также выяснилось, что мужчины передали запрещенное вещество двум несовершеннолетним около метро.
Одного из петербуржцев приговорили к 13 годам лишения свободы, второй получил 12,5.
Ранее молодые люди вчетвером шесть часов насиловали девушку в ее автомобиле.