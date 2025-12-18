В Коми отчим изнасиловал дочь возлюбленной и пошел под суд

В Коми мужчину осудили за надругательство над дочерью сожительницы

Суд вынес приговор жителю Коми, который насиловал дочь своей сожительницы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Как полагают следователи, мужчина съехался с женщиной, у которой есть несовершеннолетняя дочь. В какой-то момент сожитель стал приставать к ребенку. Возраст девочки и другие подробности не уточняются.

Суд приговорил фигуранта к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Пока что приговор в силу не вступил.

