На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рустам Сагдуллаев о съемках фильма «В бой идут одни «старики»

Актер Сагдуллаев назвал Быкова опережающим время режиссером
true
true
true
close
Телега Online/VK

Режиссер Леонид Быков обладал уникальным даром опережать время, а его метод работы с молодыми актерами стал ключом к подлинности фильма «В бой идут одни «старики»». Об этом в новом выпуске «Сорян, поехали» в рамках проекта «Телега Online» рассказал советский и узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев.

В беседе с журналистом Суреном Каграмановым (Сорян) Сагдуллаев вспомнил съемки культовой картины, в который сыграл роль Ромео, а также рассказал о феномене Быкова и секрете подлинности картины.

«Вот как вы чувствуете, так и играйте», — вспомнил Сагдуллаев напутствие Быкова молодым актерам.

По его словам, эта установка была гениальной, поскольку 18-летние «желторотики», как и он сам, не ощущали трагизма войны.

«Мы испытывали лишь юношеский восторг: «ух я сейчас сыграю, полетаю на военном истребителе, постреляю там, буду героем»», — сказал он.

Именно эта наигранная искренность, по его словам, и создала эффект такой достоверности на экране.

«У нас ведь даже фамилии в фильмах настоящие были. Поэтому мы и были самими собой», — сказал Сагдуллаев.

Он также отметил интернациональный состав экипажа, точно отражавший реалии войны.

«Русские, украинцы, узбеки, грузины, белорусы — все были друг за друга, брат за брата. Они ждали, они плакали, когда не возвращался кто-то из боя. Вот такое тогда было отношение у братских народов», — подчеркнул он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами