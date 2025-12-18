Рустам Сагдуллаев о съемках фильма «В бой идут одни «старики»

Режиссер Леонид Быков обладал уникальным даром опережать время, а его метод работы с молодыми актерами стал ключом к подлинности фильма «В бой идут одни «старики»». Об этом в новом выпуске «Сорян, поехали» в рамках проекта «Телега Online» рассказал советский и узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев.

В беседе с журналистом Суреном Каграмановым (Сорян) Сагдуллаев вспомнил съемки культовой картины, в который сыграл роль Ромео, а также рассказал о феномене Быкова и секрете подлинности картины.

«Вот как вы чувствуете, так и играйте», — вспомнил Сагдуллаев напутствие Быкова молодым актерам.

По его словам, эта установка была гениальной, поскольку 18-летние «желторотики», как и он сам, не ощущали трагизма войны.

«Мы испытывали лишь юношеский восторг: «ух я сейчас сыграю, полетаю на военном истребителе, постреляю там, буду героем»», — сказал он.

Именно эта наигранная искренность, по его словам, и создала эффект такой достоверности на экране.

«У нас ведь даже фамилии в фильмах настоящие были. Поэтому мы и были самими собой», — сказал Сагдуллаев.

Он также отметил интернациональный состав экипажа, точно отражавший реалии войны.

«Русские, украинцы, узбеки, грузины, белорусы — все были друг за друга, брат за брата. Они ждали, они плакали, когда не возвращался кто-то из боя. Вот такое тогда было отношение у братских народов», — подчеркнул он.