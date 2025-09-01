Москвичка репостнула мультфильм с Дональдом Даком и пошла под суд

В Москве девушку оштрафовали за репост фильма о Гитлере

Жительница Москвы попала под суд за репост материалов с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Девушка, по данным агентства, репостнула на свою страницу мультфильм с Дональдом Даком, высмеивающий Адольфа Гитлера. В ролике фигурировали нацистские символы. Таким образом владелица профиля демонстрировала запрещенную символику неограниченному круг лиц. На заседание суда москвичка не пришла.

«Ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими доказательствами», — сообщается в публикации.

Москвичку приговорили к штрафу в размере 1,5 тысячи рублей. Однако на ее странице обнаружили и другие материалы соответствующего характера, из-за чего ей назначили еще несколько штрафов, общая сумма взысканий составила 13,5 тысячи рублей.

