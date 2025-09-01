На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка репостнула мультфильм с Дональдом Даком и пошла под суд

В Москве девушку оштрафовали за репост фильма о Гитлере
Shutterstock

Жительница Москвы попала под суд за репост материалов с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Девушка, по данным агентства, репостнула на свою страницу мультфильм с Дональдом Даком, высмеивающий Адольфа Гитлера. В ролике фигурировали нацистские символы. Таким образом владелица профиля демонстрировала запрещенную символику неограниченному круг лиц. На заседание суда москвичка не пришла.

«Ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими доказательствами», — сообщается в публикации.

Москвичку приговорили к штрафу в размере 1,5 тысячи рублей. Однако на ее странице обнаружили и другие материалы соответствующего характера, из-за чего ей назначили еще несколько штрафов, общая сумма взысканий составила 13,5 тысячи рублей.

Ранее на Урале обнаружили предметы с нацистской символикой в посылке из ФРГ.

