В США огромная стая стрекоз атаковала отдыхающих на пляже, пишет издание UPI. Появление насекомых напугало некоторых отдыхающих, которые поспешили найти укрытие.

Отдыхающие на пляже рассказали, что тысячи стрекоз внезапно появились из воды и полетели в сторону людей, создавая громкий гул. Некоторые люди поспешили убежать подальше и найти укрытие, другие же начали снимать стаю насекомых на видео, публикуя кадры в соцсетях.

Эксперт по стрекозам Джинджер Браун рассказала, что насекомые, как правило, мигрируют в период с середины августа до середины сентября, но известны случаи, когда они совершают массовые перелеты и более ранние сроки, когда их места обитания — болота и топи — пересыхают.

«Вполне возможно, что именно это мы сейчас и наблюдаем. Они могут сравнительно легко преодолевать большие расстояния», — заключила эксперт.

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