Вор-рецидивист получил условный срок и ограбил пенсионерку после выхода из суда

В Англии вор обокрал пенсионерку после того, как судья отпустил его на свободу
North Yorkshire Police

В Великобритании серийный вор ограбил пожилую женщину после того, как судья отпустил его на свободу. Об этом сообщает Gazette & Herald.

Инцидент произошел 21 июля в Йорке, спустя несколько часов после заседания суда, на котором слушалось дело 32-летнего Дэниела Джеймса Белла. Мужчина с множеством судимостей был признан виновным в серии краж. Судья назвал его «угрозой для владельцев магазинов», который «превращает их жизнь в ад», и назначил ему штраф, пять месяцев лишения свободы условно, 25 дней реабилитации и 120 часов принудительных работ.

Оказавшись на свободе, Белл совершил новое преступление. Он напал на 80-летнюю женщину, сбил ее с ног и отобрал кошелек. На следующий день рецидивиста вновь арестовали. Сначала он отрицал вину, но на суде признался в содеянном, заявив, что хочет устроиться на работу и измениться, потому что недавно стал отцом. Однако теперь мужчине грозит реальный тюремный срок. Очередной приговор ему будет вынесен в январе.

Ранее россиянин увидел потерявшего сознание прохожего и ограбил его.

