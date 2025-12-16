Россиянин увидел потерявшего сознание прохожего и ограбил его

В Улан-Удэ мужчина увидел прохожего без сознания и ограбил его

В Улан-Удэ мужчину ограбили, когда тот упал в обморок на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. Мужчина, возвращавшийся с работы, внезапно почувствовал себя плохо и упал в обморок. В это время прохожий, ставший очевидцем случившегося, решил воспользоваться ситуацией и похитил его сумку — внутри были личные вещи, документы и деньги на общую сумму более 18 тысяч рублей.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 55-летний безработный горожанин. Украденные вещи изъяли и отдали владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее воронежский подросток попал в больницу после избиения и ограбления.