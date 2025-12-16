На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин увидел потерявшего сознание прохожего и ограбил его

В Улан-Удэ мужчина увидел прохожего без сознания и ограбил его
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Улан-Удэ мужчину ограбили, когда тот упал в обморок на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. Мужчина, возвращавшийся с работы, внезапно почувствовал себя плохо и упал в обморок. В это время прохожий, ставший очевидцем случившегося, решил воспользоваться ситуацией и похитил его сумку — внутри были личные вещи, документы и деньги на общую сумму более 18 тысяч рублей.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 55-летний безработный горожанин. Украденные вещи изъяли и отдали владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее воронежский подросток попал в больницу после избиения и ограбления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами