Токсичный смог накрыл столицу Индии

Столицу Индии Нью-Дели затянуло токсичным смогом. Концентрация вредных веществ в воздухе в 8 раз выше безопасного уровня, сообщают «Вести».

Уточняется, что в индийские власти ограничили въезд в столицу для машин с высоким уровнем выбросов. По информации журналистов, из-за практически нулевой видимости в Нью-Дели массово отменяют авиарейсы, а также задерживаются поезда. Кроме того, школьники индийской столицы переведены на дистанционное обучение, а для борьбы с задымлением в город запретили въезжать дизельным грузовикам.

Медики призвали жителей Дели отказаться от прогулок на открытом воздухе. Отмечается, что больницы переполнены пациентами с проблемами с дыханием и сильным раздражением глаз.

В течение двух дней уровень загрязнения воздуха в столице Индии остается в так называемой «критической» категории, что может вызывать респираторные заболевания даже у здоровых людей и особенно опасны для тех, кто страдает болезнями сердца и легких.

Ранее режим «черного неба» объявили в Новосибирске.