Стало известно о состоянии девочки из Татарстана, на которую напали 11 собак

Kazanfirst: в Татарстане пострадавшая от собак девочка находится в реанимации

Девочка, на которую в Татарстане напала стая собак, попала в реанимацию. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на минздрав региона.

По словам специалистов, она находится в крайне тяжелом состоянии.

«К лечению школьницы привлечены ведущие специалисты. Медики продолжают бороться за жизнь пострадавшей», – сообщается в публикации.

Ребенок попал в больницу с серьезными повреждениями лица, головы, конечностей и туловища. В момент, когда ее обнаружили местные жители, она почти не дышала.

Пострадавшей понадобилась операция, которую ей провели в Зеленодольске. После вмешательства ее направили в медучреждение Казани.

Инцидент произошел в поселке Васильево, на остановке. На ребенка напали сразу 11 собак. Стая проявила агрессию и искусала несовершеннолетнюю. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказал глава округа, этих собак прикармливал работник одного из СНТ в округе.

