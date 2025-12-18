В Брюсселе фермеры попытались прорваться в Евроквартал, полиция применила слезоточивый газ

Протестующие фермеры на тракторе попытались протаранить полицейские заграждения по дороге в Евроквартал Брюсселя, где проходит саммит Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Трактору фермеров удалось лишь сдвинуть блоки с колючей проволокой, выставленные полицией. В ответ сотрудники полиции распылили слезоточивый газ и окатили машину из водомета.

18 декабря несколько тысяч фермеров из всех 27 стран Евросоюза прибыли в Брюссель для участия в акции протеста против соглашения о свободной торговле. Организатором акции протеста является европейское фермерское объединение Copa-Cogeca.

В 2024 сразу в нескольких странах ЕС местные фермеры провели протесты. Они требовали остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской.

Протесты фермеров проходили в Польше с февраля до лета 2024 года. В рамках демонстраций аграрии требовали прекратить поставки в страну дешевого украинского зерна, критиковали зеленые инициативы Евросоюза и выступали за усиление поддержки местных хозяйств. В результате демонстраций ввоз зерна с Украины ограничили и приняли ряд мер для помощи фермерам.

Ранее в украинском правительстве отреагировали на протесты польских фермеров.