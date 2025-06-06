В украинском правительстве отреагировали на протесты польских фермеров

Украина закупает в Польше больше товаров, чем экспортирует, что исключает какие-либо угрозы для польских производителей. С таким заявлением выступил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в эфире YouTube-канала «День.LIVE».

Он прокомментировал недавние протесты фермеров в Польше, отметив, что уже провел несколько встреч с польскими властями, а на последней из них обсуждение длилось целых четыре часа без перерыва.

«В 2021 году мы импортировали из Польши 26 тысяч тонн горючего, дизеля. В прошлом году мы импортировали 1,5 миллиона тонн оттуда. Завод «Орлен» польский поставил нам 1,5 миллиона тонн. Берем 26 тысяч тонн и сравниваем с 1,5 миллиона — это больше, чем в 50 раз увеличение», — отметил он.

Накануне заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что убытки украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с Евросоюзом в 2025 году составят около $800 млн.

Отмечается, что торговые преференции ЕС для Украины перестали действовать с 6 июня.

Ранее в Европе потребовали ограничить импорт сельхозпродукции с Украины.