Мужчины три дня удерживали и насиловали девочку, заставляя ее принимать наркотики

В Британии мужчины три дня удерживали 12-летнюю девочку и насиловали ее

В Великобритании трое мужчин получили сроки за изнасилование 12-летней девочки. Об этом сообщает The Mirror.

Двое мужчин заметили школьницу на парковке продуктового магазина в Дувре. В какой-то момент им удалось заманить ребенка в машину, вместе с ним они отправились в квартиру, где их поджидал третий соучастник.

Позже ее затолкали в фургон. Там ее заставили принять наркотики (в том числе и метамфетамин), после чего в течение трех дней насиловали. При этом она периодически выходила с похитителями на улицу, но ни с кем не разговаривала, так как ей угрожали.

На четвертый день она проснулась раньше мужчин и смогла сбежать.

«Когда ее впервые нашли полицейские, она не могла рассказать им о том, что с ней произошло, так как была очень напугана, и подробности стали известны лишь постепенно», – сообщается в публикации.

Все трое были привлечены к ответственности.

Ранее молодые люди вчетвером шесть часов насиловали девушку в ее автомобиле.