Мужчина с двойным гражданством получил срок за шпионаж в пользу Украины

Передававший СБУ военные данные гражданин РФ и Украины осужден на 9 лет
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гражданин РФ и Украины Егор Чистяков осужден на девять лет за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Согласно материалам дела, фигурант по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал разведданные о военных объектах Московского региона и военнослужащих Минобороны России. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

До этого задержанный житель Краснодарского края признался, что передавал украинскому куратору данные о российских позициях противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, он вел подпольную деятельность, регулярно перемещаясь между Абхазией и Краснодаром для сбора и передачи координат средств ПВО. Позднее он и его дочь были задержаны российскими и абхазскими силовиками в Сочи. По информации ФСБ, задержанные планировали отправиться воевать за Украину.

Ранее жительницу Белгорода арестовали по статье о госизмене.

«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
