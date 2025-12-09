Путин обнял мать погибшего на СВО Героя России

Президент России Владимир Путин обнял мать погибшего в ходе спецаильной военной операции (СВО) сержанта Никиты Афанасьева, вручая ей высокую награду за подвиг сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник Путин вручил в Кремле медали «Золотая Звезда» Героям России. В ходе церемонии было объявлено, что указом главы государства за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя РФ посмертно присвоено сержанту Никите Афанасьеву. Знак особого отличия президент передал матери военнослужащего Татьяне Афанасьевой и его супруге Марине Бородиной.

Путин выразил соболезнования родным погибшего, обнял мать героя, поцеловал ее в лоб и вручил медаль, а также пожал руку супруге сержанта.

Торжественная церемония награждения проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участие в ней принимают более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников события Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

Ранее Путин отметил героизм бойцов на передовой СВО.