Бывший солдат украинской армии убеждал российских заключенных вступать в ряды ВСУ

Бывшего солдата ВСУ обвиняют в вербовке заключенных российской колонии
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшего военнослужащего украинской армии, гражданина РФ Никиту Афанасьева обвиняют в попытке завербовать заключенных российской колонии для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

В данный момент дело рассматривает суд. Из материалов следует, что читинской колонии мужчина отбывал наказание за покушение на лишение жизни, там он и начал вербовать других заключенных.

«Афанасьев обвиняется по шести эпизодам ч.1 ст. 359 УК РФ (Вербовка наемников), а также по ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», — говорится в материалах дела.

Сообщается, что мужчина в 2014 году отправился воевать за ВСУ на Донбассе в 2014 году. Через год он попытался получить гражданство Украины, но получил отказ. В 2017 году он вернулся в Россию, где был задержан и осужден.

В октябре российская армия ликвидировала командира группы 140-го центра спецназа Украины Леонида Семенюка (позывной «Флип»), который пытался вербовать военнопленных и распространял пропаганду посредством видеороликов. Противник находился в Сумской области.

Ранее в МИД РФ рассказали, в каких странах американские ЧВК вербуют наемников для ВСУ.

